Самолет из Тегерана приземлился на строящуюся ВПП аэропорта в Грозном

Самолет BAe 146 иранской авиакомпании Mahan Air приземлился на недостроенную взлетно-посадочную полосу аэропорта Грозный. Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

При происшествии никто не пострадал. Надзорное ведомство проводит проверку и при необходимости примет меры.

По информации Mash, на борту находились 42 человека. Предположительно, инцидент произошел из-за ошибки командира экипажа.

В сентябре похожий случай, и тоже в Грозном, произошел с самолетом Utair. В последний момент, когда до земли оставалось всего несколько метров, экипаж понял ошибку и ушел на второй круг. Со второй попытки он приземлился штатно, на борту никто не пострадал.