Частный самолет с пассажирами на борту разбился в аэропорту Бангора в США

CNN: в аэропорту Бангора в США потерпел крушение бизнес-джет Bombardier

Частный самолет с восемью людьми на борту потерпел крушение при взлете из аэропорта Бангора в штате Мэн. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на информированный источник.

Разбившимся воздушным судном оказался бизнес-джет Bombardier Challenger 650. Самолет был зарегистрирован на компанию из Хьюстона. Состояние пассажиров на данный момент пока неизвестно.

По данным администрации аэропорта, экстренные службы отреагировали на происшествие около 19:45 по местному времени. В настоящее время аэропорт закрыт.

Крушение произошло во время мощного снежного шторма на северо-востоке США. В районе Бангора стояли температуры значительно ниже нуля, а слабый снегопад создал очень плохую видимость.

