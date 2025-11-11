Самолет из Иркутска приземлился в Красноярске с технической неисправностью

Во время посадки у самолета, летевшего из Иркутска в Красноярск, возникли технические проблемы. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России.

Самолет успешно приземлился в аэропорту назначения, все пассажиры и экипаж целы.

«В Красноярске следователи СК России устанавливают обстоятельства происшествия с воздушным судном», — отметили в ведомстве.

Правоохранители начали доследственную проверку по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Ранее самолет Airbus A320 совершил экстренную посадку в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Один из пассажиров рассказал, что воздушное судно кружило над городом, пилоты трижды пытались посадить самолет на посадочную полосу, но безуспешно. Люди на борту заволновались, кто-то достал молитвенник.