Самолет из Хабаровска не смог приземлиться в Южно-Сахалинске из-за лисы

Самолет, летевший из Хабаровска на Сахалин, не смог сразу приземлиться из-за лисы. Животное находилось рядом с местом посадки и помешало процессу. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

«Пятого мая воздушное судно Airbus A319, выполнявшее рейс Хабаровск — Южно-Сахалинск, было вынуждено при посадке уйти на второй круг в связи с нахождением лисы вблизи взлетно-посадочной полосы», — сообщили в ведомстве.

Прокуратура начала проверку по факту случившегося.

Ранее самолет авиакомпании «Победа», направлявшийся из Петербурга в Астрахань, совершил экстренную посадку во Внукове. У пассажирки на борту случился инфаркт. Женщину госпитализировали.

Всего на борту воздушного судна находились 180 пассажиров. Лайнер приземлился на запасном аэродроме примерно в 11:40.