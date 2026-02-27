Самолет из Египта с отказавшим автопилотом успешно сел в Шереметьеве

Службы московского аэропорта Шереметьево ожидали аварийной посадки самолета из Египта. По предварительным данным, у лайнера вышла из строя система автопилотирования. Источник 360.ru сообщил, что посадка борта прошла без происшествий.

Борт, выполнявший рейс SU429 из Египта, успешно приземлился в аэропорту Шереметьево. Вероятные неполадки с системой автопилота не повлияли на безопасность, посадка прошла в штатном режиме. Помощь специалистов пассажирам и членам экипажа не потребовалась.

В январе летевший рейсом Дубай — Москва Boeing вернулся в аэропорт вылета после длительной выработки топлива. Его посадка также прошла успешно. В авиакомпании уточнили, что угрозы безопасности полета не было.