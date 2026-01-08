Летевший рейсом Москва — Дубай Boeing сел в штатном режиме
Flightradar24: летевший рейсом Москва — Дубай лайнер сел в аэропорту вылета
Самолет, летевший рейсом Москва — Дубай, штатно сел в аэропорту вылета. Об этом сообщил сервис Flightradar24.
Из данных площадки следует, что борт приземлился в аэропорту Аль-Мактум.
Информацию о планах экипажа сесть в аэропорте вылета также подтвердила авиакомпания Utair. Она уточнила, что угрозы безопасности полета не было.
«В ходе полета экипаж, руководствуясь стандартными процедурами и исключительно в интересах безопасности, принял решение о возврате в аэропорт вылета по техническим причинам», — отметили в пресс-службе перевозчика.
Выработку топлива до разрешенной посадочной массы она назвала штатной и регламентированной процедурой.
Ранее появились сообщения о том, что вылетевший из Дубая в Россию Boeing подал сигнал об аварийной ситуации. Самолет сделал не меньше 10 кругов вокруг воздушной гавани.
UPD: Авиакомпания Utair подтвердила данные о благополучной посадке борта. Лайнер приземлился в 18:37 по местному времени (в 17:37 по московскому). С пассажирами и экипажем все в порядке.