Самолет, летевший рейсом Москва — Дубай, штатно сел в аэропорту вылета. Об этом сообщил сервис Flightradar24 .

Из данных площадки следует, что борт приземлился в аэропорту Аль-Мактум.

Информацию о планах экипажа сесть в аэропорте вылета также подтвердила авиакомпания Utair. Она уточнила, что угрозы безопасности полета не было.

«В ходе полета экипаж, руководствуясь стандартными процедурами и исключительно в интересах безопасности, принял решение о возврате в аэропорт вылета по техническим причинам», — отметили в пресс-службе перевозчика.

Выработку топлива до разрешенной посадочной массы она назвала штатной и регламентированной процедурой.

Ранее появились сообщения о том, что вылетевший из Дубая в Россию Boeing подал сигнал об аварийной ситуации. Самолет сделал не меньше 10 кругов вокруг воздушной гавани.