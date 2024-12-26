Самолет из Батуми в Москву не смог взлететь и остановился во время разгона

В Батуми самолет, направлявшийся в Москву, не смог взлететь и остановился во время разгона. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» .

После этого пассажиров Sukhoi Superjet 100 попросили покинуть салон, забрав с собой вещи. При этом не объяснили причины произошедшего.

«Причину не сообщили, сейчас все пассажиры в здании терминала, ждем дальнейшей информации», — рассказал один из находившихся в самолете.

На онлайн-табло сейчас отображается информация о том, что рейс, который должен был вылететь около 40 минут назад, задерживается до 16:55. У пассажиров пока нет информации о том, как именно они будут добираться до Москвы.

Ранее сотни пассажиров застряли в четырех сибирских аэропортах из-за непогоды. В петербургском аэропорту Пулково также произошла серьезная задержка рейсов.

Пассажиры, которые уже прошли регистрацию и даже успели сесть в самолеты, были вынуждены вернуться в терминал. К полуночи перенесли 14 вылетов из Санкт-Петербурга, еще 12 рейсов отправили с опозданием.