Самолет экстренно сел в Кирове из-за сломанного шасси | 360°

Происшествия 10 мая 2024, 00:08 Самолет экстренно сел в Кирове из-за сломанного шасси Самолет рейса Котлас — Раменское экстренно сел в Кирове из-за неубранного шасси РИА «Новости»

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Пассажирский самолет, следующий из архангельского города Котласа в подмосковное Раменское, совершил аварийную посадку в аэропорту Кирова. Об этом сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По предварительной информации, самолет совершил вынужденную посадку, так как при взлете у него не убиралась передняя стойка шасси. Борт сел в штатном режиме.

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«На борту находилось 37 пассажиров и четыре члена экипажа. Пострадавших нет, самолет повреждения не получил», — уточнило ведомство.

Следователи сейчас выясняют обстоятельства и причины произошедшего. Проводится проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, по результатам которой примут процессуальное решение.

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