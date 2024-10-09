Самолет экстренно сел на дорогу в Ульяновской области

Пилот легкомоторного самолета СП-38 совершил экстренную посадку на автодорогу. ЧП произошло недалеко от села Суровка в Ульяновской области, сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, днем в Тереньгульском районе сел на дорогу легкомоторный самолет марки СП-38. Такое решение пилот принял из-за неблагоприятных погодных условий.

В прокуратуре уточнили, что мужчина не пострадал. По данному факту правоохранители проведут проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.

Самолет Airbus A320 Pegasus ранее совершил незапланированную посадку в Варшаве, после вылета из Москвы в Стамбул. Турецкая авиакомпания причину смены курса не называла.