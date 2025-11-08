Самолет экстренно приземлился в Нижневартовске

Следовавший из Благовещенска в Москву самолет экстренно сел в Нижневартовске из-за ухудшения самочувствия пассажира, его жизнь сейчас вне опасности. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

«Пассажира доставили в Нижневартовскую окружную клиническую больницу, оказывается необходимая медицинская помощь», — заявили в региональном кабмине.

Что именно произошло с пассажиром, не уточняется. Вылет самолета в пункт назначения планируется в ближайшее время. Пока самолет в ожидании отправки обрабатывают противообледенительной жидкостью.

Ранее выполнявший рейс в Тель-Авив из Минеральных Вод пассажирский лайнер Superjet-100 совершил экстренную посадку сразу после взлета. У лайнера лопнуло лобовое стекло, после чего экипаж решил вернуться в воздушную гавань.