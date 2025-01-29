Пассажирский Boeing, следующий из Дубая в Москву, сел в аэропорту Астрахани. До этого экипаж самолет подал сигнал бедствия над Каспийским морем, сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах.

«Сигнал бедствия подали из-за срабатывания датчика возгорания в багажном отсеке», — указали в сообщении.

После командир корабля принял решение прервать полет. Судно благополучно приземлилось в Астрахани. Отмечается, что пассажиры и экипаж не пострадали.

Ранее стало известно, что с борта пассажирского Boeing, направляющегося из Дубая в Москву, поступил сигнал бедствия. По данным сервиса FlightRadar24, после снижения самолет продолжил полет.

В начале января самолет компании Utair совершил экстренную посадку в аэропорту Внуково. Рейс следовал из Санкт-Петербурга в Самарканд, во время полета на борту сработала индикация стабилизатора.