Самолет Dash 8-Q400 экстренно сел в Южно-Сахалинске из-за неисправности

Днем 10 мая в Южно-Сахалинске экстренно приземлился самолет De Havilland Canada Dash 8-Q400 сообщением Хабаровск — Ноглики из-за выявленной неисправности. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России.

В СК отметили, что пострадавших среди пассажиров и членов экипажа нет.

Следователи проводят доследственную проверку по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». По ее итогам ведомство примет процессуальное решение.

