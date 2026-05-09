Человека затянуло в двигатель пассажирского авиалайнера при взлете в США

Самолет Airbus A321 авиакомпании Frontier Airlines сбил в Денвере человека на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщила газета The New York Post .

Пилот экстренно затормозил лайнер, но пострадавшего затянуло в двигатель. В результате самолет начал дымиться, всех пассажиров эвакуировали. Прибывшие на место пожарные потушили возгорание.

По информации издания, лайнер направлялся в Лос-Анджелес.

Ранее в США рухнул борт, на котором летела на турнир команда клуба по пиклболу «Амарилло». Самолет, следовавший в Нью-Браунфел, разбился в Уимберли в облачную погоду. Перед авиакатастрофой диспетчер обратил внимание на подозрительные маневры борта, который в результате исчез с радаров и упал во время грозы. Из-за крушения погибли пилот и четверо пассажиров.