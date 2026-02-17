Самолет Azur Air не вылетел из Фукуока в Новосибирск из-за проблем с двигателем

Воздушное судно Azur Air не смогло вылететь из Фукуока в Новосибирск из-за неисправного двигателя. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

По данным журналистов, борт Boeing 757-200, где находились 234 человека, готовился к вылету из Вьетнама ранним утром, однако на разгоне лайнер затормозил и вернулся к месту стоянки.

Пассажиров отправили обратно в здание аэропорта. Вылет в итоге задержался почти на пять часов.

В пресс-службе Azur Air пояснили, что лайнер отправили обратно после сигнала одного из датчиков. Для безопасности экипаж решил провести внеплановый осмотр техники. По предварительной информации, неполадку уже устранили. Сейчас пассажиров готовят к посадке.

Ранее самолет с россиянами вернулся в Хургаду после вылета из-за того, что авиакомпания забыла багаж. Перед этим судно задержали на три часа.