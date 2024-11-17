Самолет аварийно приземлился в Шереметьеве

Самолет 17 ноября совершил аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил источник 360.ru.

Официальных данных пока не поступало. Причины экстренной посадки ависудна уточняются.

В начале ноября самолет рейса Петербург — Алма-Аты вынужденно сел в Шереметьеве. Экипаж заметил неполадки во время полета, было подозрение на течь топлива. Рейс выполнили на запасном самолете.

UPD: информация об аварийной посадке самолета в Шереметьеве не подтвердилась.