Самолет аварийно приземлился в Шереметьеве

Самолет 17 ноября совершил аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил источник 360.ru.
Официальных данных пока не поступало. Причины экстренной посадки ависудна уточняются.
В начале ноября самолет рейса Петербург — Алма-Аты вынужденно сел в Шереметьеве. Экипаж заметил неполадки во время полета, было подозрение на течь топлива. Рейс выполнили на запасном самолете.
UPD: информация об аварийной посадке самолета в Шереметьеве не подтвердилась.
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