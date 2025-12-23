Самолет аварийно приземлился в аэропорту Шереметьево. Или не аварийно

Самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.

Подробностей происшествия не приводится. Начальник пресс-службы воздушной гавани Роман Генис на вопрос 360.ru ответил, что никакой аварийной посадки не было, самолет приземлился штатно.

«Это все в авиакомпанию. Мы эти данные не даем. Какая авиакомпания? Ну, это не наш вопрос», — заявил он.

UPD: другой источник сообщил 360.ru, что посадка действительно была нештатной. У самолета Boeing 737 авиакомпании «Победа», летевшего из Чебоксар, сломалась носовая стойка, но экипаж сумел благополучно приземлиться.

Ранее самолет Москва — Пхукет вскоре после вылета вернулся в Домодедово из-за поломки в двигателе. Приземление прошло благополучно, никто не пострадал, однако позже пассажиры рейса пожаловались, что аэропорт оказался не готов их принять.