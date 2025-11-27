Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Архангельской области

Самолет Ан-2 аварийно приземлился в аэропорту Васьково, расположенном в Архангельской области. Один человек получил травмы, сообщил Shot .

Борт, летевший из Лешуконского в Васьково, получил повреждения шасси и крыла при посадке.

«На борту были 12 пассажиров и два члена экипажа. Погибших нет, пострадал один человек — у него ушиб руки», — уточнили журналисты.

Подробности происшествия выясняются.

В октябре в Красноярском крае возбудили уголовное дело из-за крушения самолета Ан-2. После выполнения авиационных работ судно совершило жесткую посадку. ЧП произошло в 40 километрах от населенного пункта Танзыбей. В результате крушения погибли два человека.

Ранее жесткую посадку около села Граждановка Тамбовской области совершил легкомоторный самолет-опрыскиватель. В результате происшествия пилот погиб.