Легкомоторный самолет упал в Тамбовской области

Пилот легкомоторного самолета погиб при жесткой посадке в Тамбовской области

Жесткую посадку около села Граждановка Тамбовской области совершил легкомоторный самолет-опрыскиватель. В результате происшествия пилот погиб. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

В ведомстве уточнили, что разрушений на земле нет. На место падения воздушного судна прибыла оперативная группа спасателей.

В пресс-службе Западного МСУТ Следственного комитета России, уточнили, что упавший самолет обрабатывал сельскохозяйственные угодья, когда пошел на жесткую посадку.

Воздушным судном управлял пилот 1964 года рождения. Мужчина скончался на месте в результате падения самолета.

Следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Причины и обстоятельства смертельного крушения криминалисты установят в ходе расследования.

