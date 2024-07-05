Самолет Ан-2 совершил экстренную посадку в Бурятии

Самолет Ан-2 с шестью членами экипажа на борту совершил экстренную посадку в Еравнинском районе Бурятии. Воздушное судно получило повреждение, информация о состоянии здоровья людей уточняется. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета.

В ведомстве отметили, что после случившегося начали проверку - специалисты выяснят, было ли нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Причины случившегося предстоит установить следователям и криминалистам.

В Иркутской области в минувшие выходные совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 с пожарными. Все, кто находился на борту, остались живы.