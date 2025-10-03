Самолет Ан-2 разбился в Красноярском крае

Самолет Ан-2 авиакомпании «Борус» разбился в Ермаковском районе Красноярского края. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

На борту находилось, предположительно, два человека, их судьба пока неизвестна. Причины происшествия устанавливаются. Надзорное ведомство начало проверку.

По информации Telegram-канала Shot, один человек погиб. Самолет направлялся из села Верхнеусинское в село Шушенское.

Ранее другой Ан-2 разбился в Волгодонском районе Ростовской области во время сельскохозяйственных работ и упал в водоем. Пилот погиб. Предположительно, катастрофа произошла из-за его ошибки.