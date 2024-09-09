Названа предварительная причина крушения Ан-2 в Подмосковье

Mash: самолет Ан-2 упал в Подмосковье из-за неполадок с мотором после ремонта

Причиной падения легкомоторного самолета Ан-2 во время тестового полета в Московской области стали неполадки с мотором. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Авторы публикации уточнили, что экипаж трижды поднимал «кукурузник» в небо. Первые два раза полет прошел нормально, но после третьего взлета в работе мотора начались перебои. Борт потерял высоту и рухнул в поле около деревни Ватулино в Рузском городском округе.

На помощь пилотам пришел один из местных жителей, который занимался на местном аэродроме прыжками с парашютом. Он вытащил членов экипажа из самолета и вызвал на место экстренные службы.

По информации Telegram-канала «112», пилот и его помощник погибли при крушении. Официального подтверждения этой информации пока нет.

По предварительным данным, упавший борт находился на балансе базирующегося на аэродроме в Ватулино парашютного клуба, но близкий к организации источник опроверг причастность к упавшему Ан-2. Кому именно принадлежал самолет, неизвестно.