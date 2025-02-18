Экипаж Ан-24 объявил тревогу в Якутске из-за неисправности шасси

Самолет Ан-24 благополучно сел в Якутске после сигнала о поломке шасси

Экипаж самолета Ан-24 объявил тревогу из-за неисправности шасси, но позже борт благополучно приземлился в аэропорту Якутска. Об этом сообщила региональная Служба спасения в Telegram-канале .

Вызов от экипажа воздушного судна «Полярных авиалиний» поступил на номер оперативного дежурного в 13:15 по местному времени (07:15 по московскому). Самолет, выполнявший рейс Олекминск — Якутск, не мог совершить посадку.

«Причина — поломка шасси. В 13:32 объявлен отбой по тревоге, объявленный ранее по факту поломки шасси самолета Ан-24 в аэропорту Якутска. Сообщается, что самолет благополучно совершил посадку», — рассказали в пресс-службе.

На борту находятся 34 пассажира и пять членов экипажа.

В начале февраля пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший из Тбилиси в Санкт-Петербург, совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково. У лайнера возникли технические неполадки с двигателем.