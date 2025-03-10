Самолет с пятью пассажирами упал на парковку в Пенсильвании

Одномоторный самолет разбился в округе Ланкастер в Пенсильвании. Об этом сообщил телеканал CNN .

«Небольшой самолет потерпел крушение рядом с домом престарелых в округе Ланкастер, штат Пенсильвания», — сообщил телеканал.

Федеральное управление гражданской авиации США сообщило, что на борту одномоторного самолета Beechcraft Bonanza находились пять человек. Воздушное судно упало на парковку, в результате падения загорелось несколько автомобилей. Власти штата отметили, что во время аварии пострадали несколько человек.

Самолет вылетел из Ланкастера в 15:26 по местному времени (22:26 по московскому). На месте крушения работают экстренные службы.

В начале марта два истребителя KF-16 во время учений ВВС Южной Кореи и США по ошибке сбросили восемь авиабомб МК-82 на жилой район в деревне Идонгмен под городом Пхочхон. В результате ЧП пострадали семь человек, четверо из них получили серьезные травмы.