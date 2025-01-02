Самолет Airbus выкатился за пределы полосы в аэропорту Норильска

В аэропорту Норильска самолет Airbus А321 после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Воздушное судно авиакомпании «Сибирь», следовавшее из столицы, приземлилось в Красноярском крае около 04:00 по московскому времени. При развороте на рулежной дорожке лайнер выкатился за полосу.

«На борту самолета находилось 79 пассажиров, воздушное судно временно отстранено от полетов, причины и обстоятельства инцидента устанавливаются. Для выполнения обратного рейса в Москву выделен резервный борт», — добавили в прокуратуре.

Ранее у третьего за месяц российского самолета во время полета треснуло лобовое стекло. Лайнер выполнял рейс авиакомпании Utair и следовал в Уфу. Сигналов срочности экипаж не подавал, рейс завершился штатно.