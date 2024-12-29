Лобовое стекло треснуло у третьего за месяц российского авиалайнера во время полета

У вылетевшего из Сургута пассажирского самолета треснуло лобовое стекло. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident .

Лайнер выполнял рейс авиакомпании Utair. Борт следовал в Уфу. Капитан воздушного судна передал информацию о происшествии диспетчерам.

Сигнала срочности при этом летчик не объявлял. Он продолжил полет согласно плану, рейс завершился штатно.

Ранее в этом месяце об аналогичной проблеме сообщали пилоты двух других пассажирских авиалайнеров. Экипаж самолета Boeing 737-800 24 декабря принял решение продолжать полет, авиалайнер успешно приземлился.

Похожая ситуация произошла 13 декабря. Самолет авиакомпании «Победа» следовал рейсом в Москву из Волгограда, никто из 186 пассажиров не пострадал.