Самолет Airbus A320 загорелся при взлете в аэропорту Хьюстона
Самолет Airbus A320, следовавший их Хьюстона в Нью-Йорк, прервал разгон перед взлетом из-за возгорания крыла. Об этом сообщило издание New York Post.
Воздушное судно не успело оторваться от взлетно-посадочной полосы (ВПП), рейс прервали. Перепуганные пассажиры выбежали на ВПП.
Федеральное управление гражданской авиации США сообщило, что самолет авиакомпании United Airlines прервал взлет из межконтинентального аэропорта имени Джорджа Буша в Хьюстоне, штат Техас, из-за «сообщений о проблемах с двигателем».
На момент происшествия на борту находились 104 пассажира и пять членов экипажа, никто не пострадал.
Рейс перенесли. О точной причине возгорания пока не сообщалось. Пожарные огонь не тушили. FAA ведет расследование.
Ранее в Санкт-Петербурге совершил аварийную посадку пассажирский лайнер из-за проблем с двигателем, вылетевший из Тбилиси. Он прибыл в аэропорт назначения.