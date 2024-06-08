Самолет «Аэрофлота» не смог взлететь из Бишкека и порвал шасси при торможении

Самолет российской компании «Аэрофлот» днем 8 июня не смог взлететь из аэропорта в Бишкеке, а при попытке торможения порвал шасси. Об этом 360.ru рассказала одна из пассажирок рейса.

Рейс авиакомпании Аэрофлот SU 1887 Бишкек — Москва должен был отправиться в 16:55 по местному времени. Самолет стал набирать скорость для взлета, не смог подняться в воздух, после чего начал резко тормозить.

«Места на полосе оставалось мало, и при экстренном торможении покрышки шасси разорвало. Пилот развернул самолет, мы покатились в обратную сторону. Навстречу нам уже ехали пожарные машины и специальные бригады экстренной службы. Пожарные пролили водой шасси. Пилот сказал по громкой связи, что причиной не взлетевшего самолета стали птицы», — рассказала собиравшаяся лететь рейсом Елена Х.

После этого к хвостовой части самолета подкатили трап, пассажиров погрузили в автобусы и привезли обратно в аэропорт.

«Уже час мы тут сидим, обещают гостиницу. Вылет перенесли на завтра, на 9 июня, на 10:20 по местному времени», — добавила она.

Официальная информация о происшествии пока что не поступала.

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