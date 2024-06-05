Авиадебошир сорвал рейс из Москвы до Новосбирска

Дебошира пришлось снять с рейса Москва — Новосибирск авиакомпании S7 Airlines. Пассажир нарушал правила безопасности во время нахождения в салоне самолета, сообщила РИА «Новости» пресс-служба перевозчика.

«Один из пассажиров рейса S7 2515 по маршруту Москва — Новосибирск покинул свое место во время руления самолета. Он не реагировал на неоднократные требования экипажа и нарушал установленные правила безопасности», — отметили в сообщении.

Командира воздушного судна вызвал на борт наряд полиции, который снял авиадебошира с рейса для дальнейших разбирательств. После этого самолет вылетел в Новосибирск.

Ранее участник СВО устроил дебош на борту самолета рейса Москва — Якутск. Часть пассажиров попросили не снимать военнослужащего с рейса и поручились за него.