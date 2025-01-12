Самолет «Аэрофлота» экстренно сел в Махачкале

Самолет, выполнявший рейс SU1860 по маршруту Москва — Ереван, совершил внеплановую посадку в аэропорту города Махачкала. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе «Аэрофлота».

«Самолет совершил дополнительную посадку в аэропорту города Махачкала из-за закрытия воздушного пространства над Ростовской областью. В 17:08 воздушное судно вылетело из Махачкалы в Ереван», — рассказали в пресс-службе.

В начале недели самолет, летевший из Петербурга в Самарканд, совершил экстренную посадку в аэропорту Внуково. Сработала индикация стабилизатора. Командир принял решение о посадке самолета в целях безопасности. Самолет сел благополучно, пассажиры и экипаж не пострадали. Транспортная прокуратура начала проверку.

Ранее девочку-подростка не пустили на рейс «Аэрофлота» из Самары в Москву. Однако пассажирке предложили вылететь следующим рейсом SU1789 бизнес-классом, который отправлялся в Москву менее чем через два часа.