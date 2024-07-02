Самолет A320 совершил аварийную посадку в Шереметьево

Летевший из Самары A320 совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево

Фото: РИА «Новости»

Самолет Airbus A320, выполнявший рейс из Самары, благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным источника 360.ru, воздушное судно готовилось совершить аварийную посадку из-за подозрений на разрушение пневматики шасси.

Ранее самолет Ан-26 совершил жесткую посадку на Ямале. При этом пострадали три человека.

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