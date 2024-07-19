Самокатно-патрульную службу предложили создать в России

Депутат Колунов предложил создать самокатно-патрульную службу в России

Фото: РИА «Новости»

В России по аналогии с дорожно-патрульной службой (ДПС) необходимо создать самокатно-патрульную службу (СПС) для контроля за движением электросамокатов. С таким предложением в беседе с 360.ru выступил депутат Госдумы Сергей Колунов.

Он отметил, что сейчас в нижней палате парламента уже находится законопроект, вводящий штрафы за нарушение ПДД для электросамокатчиков. Однако пока неизвестно, кто будет контролировать нарушителей и штрафовать их, указал Колунов.

«Предлагаю создать СПС — самокатно-патрульную службу. Оснастить ее средствами передвижения, способными догнать нарушителей. Это будет эффективно», — отметил он.

Ранее стало известно, что более 150 тысяч электросамокатчиков оштрафовали летом за неправильную езду в России. Кроме денежного наказания, нарушителям временно блокируют аккаунты, срок блокировки зависит от серьезности нарушения.

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