Более 150 тысяч электросамокатчиков оштрафовали летом за неправильную езду
За летний период россияне получили свыше 150 тысяч штрафов по новым тарифам кикшеринговых компаний за неправильное использование электросамокатов. Об этом сообщила сайту телеканала «Звезда» представитель одной из компаний Юлия Лебедева.
Она отметила, что штраф за езду в состоянии алкогольного опьянения составляет 100 тысяч рублей.
«За неспешивание на переходе составляет одну тысячу рублей, за передачу самоката ребенку — 10 тысяч рублей, за езду вдвоем — пять тысяч рублей», — отметила эксперт.
Она также подчеркнула, что помимо штрафов, нарушителям временно блокируют аккаунты, срок блокировки зависит от серьезности нарушения.