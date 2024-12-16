Самой похищаемой книгой 2024 года в России стало пособие для айтишников

Из российских книжных в этом году чаще всего похищали пособие для айтишников

В 2024 году из российских книжных магазинов сети «Читай-город» чаще всего похищали пособие для айтишников. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу компании.

В уходящем году, как и в прошлом, из магазинов «Читай-город» украли более 300 тысяч книг.

Чаще всего книжные воры в 2024 году похищали пособие для специалистов IT-сферы «Грокаем алгоритмы. Иллюстрированное пособие для программистов и любопытствующих».

На втором месте оказался сборник «Магистр дьявольского культа. Том 1», а на третьем — «Богатый папа, бедный папа». В «Читай-городе» также сообщили, что в этом году учебные издания пропадали с полок в три раза реже, чем в прошлом.

Ранее юрист Яковлева напомнила россиянам об уловках магазинов, которые приводят к непредвиденным тратам.