Россиянам напомнили забытые схемы обмана в магазинах

Юрист Яковлева: магазины часто продают товары по цене, выше чем на ценнике

Для повышения выручки магазины зачастую прибегают к различным способам обмана, которые не нарушают закон, но ведут к непредвиденным тратам. Об уловках торговых точек агентству «Прайм» рассказала директор юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева.

Эксперт посоветовала убедиться, что цена на ценнике и на кассе совпадает. Если стоимость по факту выше, покупатель вправе потребовать продать товар по цене, указанной на ценнике.

Также магазины нередко включают вес упаковки в стоимость товара, что нарушает правила торговли. Часто можно встретить уловку с переклеиванием этикетки с истекшим сроком годности, не стоит покупать товар с несколькими этикетками. Купленный просроченный товар можно вернуть в магазин.

Кроме того, на кассе могут несколько раз пробить один товар. Это может быть как ошибкой кассира, так и предумышленным обманом, предупредила Яковлева.

На кассе покупателя может поджидать мошенник. Человек предлагает оплатить товары в обмен на наличные, но расплачивается украденной картой.