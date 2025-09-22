Самарские таможенники задержали партию БПЛА из Казахстана

Таможенники из Самарской области обнаружили 34 беспилотника и один квадрокоптер при проверке «Газели», направлявшейся в Башкирию. Об этом сообщила пресс-служба ФТС.

«Транспортное средство прибыло из Республики Казахстан и было остановлено сотрудниками мобильной группы недалеко от МАПП Сагарчин», — уточнили в ведомстве.

Во время досмотра специалисты нашли FPV-дроны с камерами для передачи изображения в режиме реального времени. БПЛА находились в разобранном виде. Также таможенники обнаружили два FPV-крыла «Ключ-Фортуна».

В товаросопроводительных документа данные о беспилотниках отсутствовали. Сопровождавший груз мужчина заявил, что дроны принадлежат ему и используются якобы для личной съемки. В ФТС подчеркнули, что БПЛА в таком количестве не могут предназначаться для личных целей и несут потенциальную угрозу безопасности жизни и здоровью россиян.

Эксперты установили, что два аппарата представляют собой БПЛА самолетного типа для перемещения грузов весом до пяти килограммов, один дрон — разведывательного типа.

Ранее таможенники во Владивостоке выявили нелегальные схемы импорта и арестовали партию техники стоимостью более 60 миллионов рублей.