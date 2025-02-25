«Лежали уже на полу». Спасатели вытащили 8 человек из горящего дома на юго-западе Москвы

Сотрудники МЧС спасли восьмерых человек при пожаре в доме на юго-западе Москвы

Из дома на улице Академика Варги, где случился крупный пожар, спасли восьмерых человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Москвы .

«Из подъезда и квартир огнеборцы спасли восемь человек, трое из них — дети», — заявили в ведомстве.

По данным источника 360.ru, открытое горение уже ликвидировали. Спасатели по маршевой лестнице вытащили людей и передали врачам.

В беседе с 360.ru один из очевидцев заявил, что в доме мог загореться мусоропровод.

«Горел то ли мусоропровод, то ли „консьержная“. <…> Мы не выходили, я дверь открыл, соседей запустить, там соседи лежали уже на полу», — сказал он.

Мужчина добавил, что в его квартире во время ЧП очень быстро стало нечем дышать.