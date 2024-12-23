Сахалинского депутата Понажева высадили из самолета из-за скандала

Депутат Сахалинской областной думы Александр Понажев оказался в центре скандала, когда его высадили с рейса Москва — Южно-Сахалинск из-за устроенного им конфликта. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Депутат «закатил истерику» из-за места, причем сначала поругался с соседями по девятому ряду, а потом еще и с бортпроводниками.

«Я могу купить себе бизнес-класс, но я летаю с народом. Ну для меня это неприемлемо. Я не хочу лететь ни с кем, нет!» — возмущался депутат.

Конфликт уладили при помощи полицейских, которые вывели депутата из самолета. Вылет из-за устроенного им скандала задержался на 40 минут.

В начале ноября произошла скандальная ситуация с участием нижегородской чиновницы на борту самолета, следующего из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород. После приземления она на выходе бросила пакет с пустыми бутылками в бортпроводницу, обидевшись на замечание о недопустимости распития своих спиртных напитков, сделанное ей во время полета.