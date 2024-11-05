Нижегородская чиновница швырнула пакет с бутылками в стюардессу из-за алкоголя

Глава Управления Росреестра по Нижегородской области швырнула пакет с пустыми бутылками в лицо стюардессе за запрет распивать на борту самолета свой алкоголь. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Женщина летела из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород 2 ноября. Она взяла с собой на борт спиртное, однако стюардесса заметила это.

Бортпроводнице сделала женщине замечание из-за того, что распивать свой алкоголь в самолете нельзя. Чиновница убрала бутылки и заказала выпивку на борту.

Она вела себя спокойно и скандал во время полета не устроила. Но после приземления на выходе из самолета кинула пакет с пустыми бутылками в стюардессу. Бортпроводница увернулась и отправилась писать заявление в полицию.

Чиновницу задержать не успели, так как она ушла из аэропорта.

В Подмосковье в октябре задержали главу подразделения сопровождения процедур банкротства Фонда развития территорий. По данным Telegram-канала Mash, она пыталась украсть 2,5 миллиарда рублей.