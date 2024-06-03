Сахалинец попал в больницу после нападения медведицы

Госпитализацией закончилась встреча с медведицей для жителя Охинского района Сахалина. Животное напало на мужчину на окраине села Тунгор, где находилась дача пострадавшего. Об этом сообщила пресс-служба областного Агентства лесного и охотничьего хозяйства.

В ведомстве уточнили, что мужчина направлялся к своему дачному участку, но по дороге решил зайти в гараж. Путь пострадавшего лежал через лес, где он встретил медведицу, которая вывела на прогулку маленького медвежонка. В пресс-службе не исключили, что нападение связано с тем, что животное бросилось на защиту потомства.

Пострадавшего доставили в Центральную районную больницу, где он находится в шоковом состоянии. Добиться от мужчины точных координат места встречи с диким зверем лесничие не смогли. В ходе осмотра предположительного места нападения медведицу там не нашли. В город дикое животное также не заходило.

Дрессированная медведица напала на укротителя во время выступления в цирке «Счастье» в Калужской области в минувшую субботу, 1 июня. Животное отказалось подчиняться командам дрессировщика. От серьезных травм артиста спасли цирковые статисты, которые оттащили медведицу.