Сафари европейцев в Кении закончилось кровавой баней в воздухе

В авикатастрофе в Кении погибли 11 человек

В Кении разбился туристический самолет, следовавший из прибрежного курорта Дияни в национальный парк Масаи-Мара. На борту находились 10 европейских туристов и кенийский пилот, все погибли, сообщило Reuters .

По данным Управления гражданской авиации Кении, трагедия произошла около 5:30 утра по местному времени, вскоре после взлета из Дияни. Легкий самолет Cessna Caravan, принадлежащий авиакомпании Mombasa Air Safari, направлялся к взлетно-посадочной полосе Кичва Тембо — популярному месту среди туристов, приезжающих на сафари.

Представители авиакомпании подтвердили, что на борту находились восемь граждан Венгрии, два немца и кенийский пилот. Все они погибли на месте.

Очевидцы рассказали, что вскоре после взлета услышали сильный взрыв, а затем увидели столб дыма и вспышку пламени. Местные власти сообщили, что обломки самолета и обгоревшие останки пассажиров нашли в лесистой местности примерно в 10 километрах от города Квале, в 40 километрах от аэропорта вылета.

Комиссар округа Квале Стивен Оринде заявил, что погодные условия в момент катастрофы были крайне неблагоприятными — шел дождь, небо заволокло густым туманом. Следователи рассматривают плохую видимость и возможную потерю управления как одну из причин трагедии.

Место крушения оцепили, на месте работают спасатели и авиационные эксперты. По словам представителей гражданской авиации, расследование займет несколько дней.

Национальный парк Масаи-Мара считается одной из главных туристических достопримечательностей Африки. Каждый год сюда приезжают десятки тысяч путешественников, чтобы увидеть знаменитую миграцию антилоп и зебр.

Ранее вертолет и истребитель ВМС США разбились над Тихим океаном с разницей в полчаса.