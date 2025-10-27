Вертолет и истребитель ВМС США разбились над Тихим океаном с разницей в полчаса

В Южно-Китайском море 26 октября потерпели крушение истребитель F-18 Super Hornet и вертолет MH-60 Seahawk американских военных. Об этом сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота ВМС США в соцсети Х .

Оба воздушных судна разбились во время плановых полетов с авианосца USS Nimitz. Первый, Seahawk из 73-й морской ударной вертолетной эскадрильи, упал в 14:45 по местному времени (08:45 по Москве). Поисково-спасательные отряды 11-й авианосной ударной группы нашли всех трех членов экипажа.

Через полчаса разбился Super Hornet из подразделения Fighting Redcocks 22-й ударной истребительной эскадрильи. Оба пилота успели катапультироваться.

«Весь задействованный персонал находится в безопасности и в стабильном состоянии. В настоящее время проводится расследование причин обоих инцидентов», — указали в публикации.

В мае этого года самолет ВМС США разбился в Южной Корее. На борту находились четыре человека. Очевидцы рассказали, что заметили на горе поднимающийся дым. ЧП произошло в городе Пхохан — на юго-востоке страны.

