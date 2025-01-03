С побережья Кубани собрали почти 78 тысяч тонн песка с мазутом

Почти 78 тысяч тонн песка с мазутом собрали с побережья Черного моря на Кубани. МЧС в Telegram-канале сообщило о ситуации в зоне выброса мазута на берег.

«В Керченском проливе обследовано 678,8 километра акватории. Спасены 2 579 птиц. Всего с начала работ сотрудники МЧС России и волонтеры вывезли с пляжа 77 928 тонн загрязненного песка и грунта», отметили в ведомстве.

Обстановку в зоне ЧП контролируют при помощи космического мониторинга и пешими группами.

В Крыму также выявили загрязнение береговой линии нефтепродуктами. На месте работают более 50 человек и семь единиц техники. Эксперты вывезли 229 тонн песка с мазутом, очистили более 48,5 километра побережья.

Волонтеры и ветеринары в Анапе и Темрюкском районе спасли свыше 2,5 тысячи птиц, испачканных в мазуте. Орнитологи разрешили выпустить часть птиц на волю после очистки и осмотра.