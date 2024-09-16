«С ним не работали». У напавшего на школу в Челябинске не было психологической поддержки

Психолог Покусаева: у напавшего на школу в Челябинске был «конкретный срыв»

У школьников должна быть психологическая поддержка, особенно если речь идет о детях из коррекционных классов, рассказала 360.ru детский и семейный психолог Олеся Покусаева. По ее словам, с напавшим на школу в Челябинске подростком, скорее всего, не работали.

«Для таких детей часто нужно чтобы был, например, тьютор, сопровождал ребенка. Если у него такие сложности были, я так понимаю, с ним не работали», — отметила специалист.

Дети и взрослые зачастую стоят на учете, но не посещают врачей, добавила Покусаева. Она напомнила, что осенью начнутся традиционные обострения, и в это время важно наблюдаться у специалиста.

«Если ребенок или взрослый стоит на учете, если заболевание все-таки диагностировано, то врача нужно посещать хотя бы для того, чтобы врач посмотрел, в каком состоянии находится пациент, может быть, что-то подкорректировал. <…> Должна быть прежде всего профилактическая работа, а уже потом лечебная. Очень много решает профилактика», — подчеркнула психолог.

На ранней стадии можно оперативно принять меры, но когда заболевание прогрессирует, это сделать уже сложнее, предупредила Покусаева.

«[Нападавший] уже манифестировал, у него явно был конкретный срыв», — подчеркнула эксперт.

Чтобы предотвратить подобные нападения, в школах должен быть минимум один психолог на определенную возрастную категорию.

«В школе, естественно, должна быть психологическая помощь, кабинет психологической поддержки как для детей, так и для учителей, кстати. Потому что <…> настолько перегруженные учителя… У них сил ни на что нет, не то что что-то выявить. Им бы со своим объемом справиться», — заключила Покусаева.

Утром 16 сентября подросток пришел в челябинскую школу № 68 с ножом и молотком и набросился на одноклассников. В результате пострадали пять человек, в том числе учитель.