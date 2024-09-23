«С незабываемыми эмоциями». Любитель селфи свалился за борт парома на Сахалине

Пассажир дизель-электрохода «Сахалин-8» на пути из Холмска в порт Ванино упал за борт. Мужчина свалился, когда фотографировал себя на фоне красивого пейзажа, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

Молодой человек во время селфи не удержал равновесие и свалился за борт с верхней палубы правого борта парома. Экипаж тут же подал сигнал тревоги и бросил мужчине спасательный круг.

«Спасение молодого человека заняло около 30 минут. Пассажир был спасен из воды с незабываемыми эмоциями и признаками переохлаждения», — отметили в пресс-службе.

Транспортная полиция напомнила, что пассажиры сами несут ответственность за свои решения, а также за нанесенный другим людям и судовладельцу ущерб.

Ранее в Ростовской области за борт корабля упал электромеханик. Мужчина вышел на палубу и через какое-то время свалился в воду. Помощник капитана остановил двигатель парохода, но спасти рабочего не удалось.