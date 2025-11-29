С начала года в России 20 подростков стали жертвами сниффинга

С начала года в России 20 подростков стали жертвами опасного увлечения — сниффинга. Число погибших и отравившихся газом продолжает увеличиваться, сообщил Shot .

«За последние несколько дней зафиксированы две смерти в разных регионах. 21 ноября в Усть-Качке Пермского края 15-летний школьник вдыхал пары газа из баллона вместе с другом на лавочке в парке ради быстрого кайфа», — написали журналисты.

Взрослые заметили подростков. Парни испугались, что родители накажут их за токсикоманию, и быстро убежали. Одному из подростков стало плохо после вдыхания газа. Он упал и потерял сознание. Его не удалось привести в чувство, и врачи констатировали смерть.

Еще одна трагедия произошла 25 ноября в Новочеркасске. Группа подростков 14 лет уединилась в заброшенном здании бывшего ПТУ, чтобы заняться сниффингом. Одной из девочек внезапно стало плохо. Ее не удалось спасти. В этом году случаи смертей от токсикомании зафиксированы в нескольких регионах России. Среди них Владимирская, Самарская, Свердловская, Иркутская и Липецкая области, Алтайский край, Краснодарский и Приморский края, а также Ненецкий автономный округ. Кроме того, десятки людей пострадали от отравления.

С 1 марта в России запретили продавать зажигалки и другие бытовые товары, содержащие газ, несовершеннолетним. Однако подростки все равно находят способы их получить. Поэтому врачи советуют родителям быть более внимательными и обращать внимание на странные запахи в комнате своих детей, а также на их необычное поведение. Это опасное увлечение может привести к повреждению мозга и даже смерти.

Ранее в Череповце в квартире на улице Наседкина нашли тела двух юношей и девушки. Еще одну несовершеннолетнюю госпитализировали в тяжелом состоянии. Предположительно, трое детей погибли после употребления метадона. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти несовершеннолетних.