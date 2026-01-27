«Самолет Судного дня» вылетел с неизвестной миссией из Вашингтона
Самолет ВВС США Boeing C-40B Clipper, более известный как «самолет Судного дня», отправился на запад из Вашингтона с неизвестной целью. Об этом сообщила газета Daily Mail.
Воздушное судно поднялось с базы Эндрюс в Кемп-Спрингс ранним утром 27 января и взяло курс на Средний Запад. Пункт назначения не разглашается.
В материале уточнили, что маршруты подобных рейсов с участием высокопоставленных военных часто имеют ограниченный доступ в целях оперативной безопасности.
«Официальные лица не объяснили цель полета. Трансконтинентальный перелет проходит на фоне массовых протестов в ряде городов США против действий федеральных властей по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства», — указали авторы статьи.
Boeing C-40B Clipper иногда ошибочно называют «самолетом Судного дня», но это не совсем корректно. В строгом военном смысле статус принадлежит другим бортам — например, Boeing E-4B Nightwatch.
Накануне в Миннеаполисе демонстранты пытались штурмовать гостиницу, где разместили агентов таможенной службы. Белый дом собирается изучить все обстоятельства дела.