«Самолет Судного дня» вылетел с неизвестной миссией из Вашингтона

Самолет ВВС США Boeing C-40B Clipper, более известный как «самолет Судного дня», отправился на запад из Вашингтона с неизвестной целью. Об этом сообщила газета Daily Mail .

Воздушное судно поднялось с базы Эндрюс в Кемп-Спрингс ранним утром 27 января и взяло курс на Средний Запад. Пункт назначения не разглашается.

В материале уточнили, что маршруты подобных рейсов с участием высокопоставленных военных часто имеют ограниченный доступ в целях оперативной безопасности.

«Официальные лица не объяснили цель полета. Трансконтинентальный перелет проходит на фоне массовых протестов в ряде городов США против действий федеральных властей по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства», — указали авторы статьи.

Boeing C-40B Clipper иногда ошибочно называют «самолетом Судного дня», но это не совсем корректно. В строгом военном смысле статус принадлежит другим бортам — например, Boeing E-4B Nightwatch.

Накануне в Миннеаполисе демонстранты пытались штурмовать гостиницу, где разместили агентов таможенной службы. Белый дом собирается изучить все обстоятельства дела.