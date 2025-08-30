С горящего в Волгограде рынка эвакуировали 600 человек, шестерых спасли

Спасатели эвакуировали 600 человек с горящего рынка в Волгограде. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В ведомстве отметили, что с территории пылающего объекта спасли шесть человек. Возгорание локализовали на площади 3200 квадратных метров.

Тракторный рынок в Волгограде вспыхнул утром 30 августа, в распоряжении 360.ru появилось видео с места происшествия.

Изначально площадь пожара оценивали примерно в 100 «квадратов», причина ЧП выясняется. Работу МЧС осложняет высокая пожарная нагрузка и плотная застройка. Информация о пострадавших не поступала.