Горящий на 3000 «квадратах» в Волгограде рынок сняли на видео

Площадь пожара на рынке в Волгограде достигла 3000 квадратных метров

Огонь, охвативший Тракторный рынок в Волгограде, распространился на площади в 3000 квадратных метров. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места ЧП.

Группировку сил на месте пожара нарастили до 100 специалистов и 41 единицы техники, уточнили в пресс-службе МЧС.

По информации администрации Волгограда, при пожаре никто не пострадал. Причины произошедшего устанавливаются. Региональная прокуратура организовала проверку.

«Когда подъехали, пожар уже был. Пожарные отбивали газовую заправку: огонь подошел вплотную. Начинал гореть магазин „Светофор“. Люди стояли на парковке, некоторым из них требовалась помощь, видимо, собственники точек», — рассказала 360.ru очевидец.

