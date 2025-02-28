С дрейфующей в Охотском море льдины спасли 66 рыбаков

Из 200 рыбаков, которые застряли на льдине в Охотском море, уже удалось спасти 66. Об этом сообщили в МЧС России.

К спасательной операции привлекли вертолет Ми-8.

Льдина, на которой находились почти 200 рыбаков, откололась в районе села Лесное почти в 700 метрах от берега. Любителей зимней рыбалки решили эвакуировать вертолетом и лодкой на воздушной подушке.

В спасательной операции задействовали 11 специалистов и шесть единиц техники, в том числе судно «Хивус».

Недавно с дрейфовавшей в Охотском море льдины эвакуировали 139 рыбаков, некоторые из них не хотели бросать на льду выловленную рыбу и снасти.