С дрейфующей в Охотском море льдины спасли 66 рыбаков
Из 200 рыбаков, которые застряли на льдине в Охотском море, уже удалось спасти 66. Об этом сообщили в МЧС России.
К спасательной операции привлекли вертолет Ми-8.
Льдина, на которой находились почти 200 рыбаков, откололась в районе села Лесное почти в 700 метрах от берега. Любителей зимней рыбалки решили эвакуировать вертолетом и лодкой на воздушной подушке.
В спасательной операции задействовали 11 специалистов и шесть единиц техники, в том числе судно «Хивус».
Недавно с дрейфовавшей в Охотском море льдины эвакуировали 139 рыбаков, некоторые из них не хотели бросать на льду выловленную рыбу и снасти.
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