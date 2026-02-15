С 19-летнего водителя Porsche потребуют компенсацию за повреждение Летнего сада

Русский музей потребует возмещения ущерба от водителя Porsche Cayenne, который влетел в Летний сад, уходя от погони. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе организации.

Рано утром 15 февраля 19-летний водитель, праздновавший день рождения с друзьями, проигнорировал требование инспекторов ДПС остановиться на канале Грибоедова и начал удирать. Уходя от погони, он не справился с управлением, перелетел через Лебяжью канавку и врезался в деревья Летнего сада, повредив шпалеры.

Сам виновник не пострадал, но четверо его пассажиров — 18 и 19 лет, включая 16-летнюю девушку, — получили травмы средней тяжести и попали в больницу.

От медосвидетельствования водитель отказался, за что получил административный протокол. Также ему выписали штрафы за неостановку, отсутствие страховки, три проезда на красный, два выезда на встречную полосу и неповиновение.